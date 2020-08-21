Son dakika haber | Hatay'da çıkan orman yangınında 2 dekar alan zarar gördü
Son dakika haberlerine göre Hatay'ın Defne ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
21.08.2020 21:49 | Son Güncelleme: 21.08.2020 22:10
Hatay'ın Defne ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aknehir Mahallesi ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında 2 dekar ormanlık alan zarar gördü.
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Kaynak: AA