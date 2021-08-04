Son dakika haber | Hatay'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Son dakika haber | Hatay'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika haber | Hatay'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Şifalısu mevkisinden dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 5 arazöz ve yer ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin de destek verdiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Son dakika haber | Hatay'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haber | Hatay'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haber | Hatay'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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