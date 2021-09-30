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Son dakika haber... Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Ceylandere Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen 4 arazöz, 2 su tankeri ve 30 yangın söndürme işçisi ve 2 helikopterin alevlere müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında 1 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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