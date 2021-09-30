Son dakika haber... Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Ceylandere Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgeye sevk edilen 4 arazöz, 2 su tankeri ve 30 yangın söndürme işçisi ve 2 helikopterin alevlere müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında 1 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri