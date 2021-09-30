Son dakika haber... Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Ceylandere Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen 4 arazöz, 2 su tankeri ve 30 yangın söndürme işçisi ve 2 helikopterin alevlere müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında 1 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.