Son dakika haber! Hatay'da bir kişi kayısı bahçesinde ölü bulundu
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Son dakika haber! Hatay'da bir kişi kayısı bahçesinde ölü bulundu

Son dakika haber! Hatay'da bir kişi kayısı bahçesinde ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir kişi, kayısı bahçesinde ölü bulundu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir kişi, kayısı bahçesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde ilçeye bağlı Delibekirli Mahallesi'nde kayısı bahçesini sulamak için evden çıkan Mehmet Yıldırım'dan (75) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Ekipler, bölgede yaptığı aramada Yıldırım'ı kayısı bahçesinde hareketsiz halde buldu.

Yapılan incelemede Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yıldırım'ın cenazesi, otopsi için Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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