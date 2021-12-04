Son dakika haber... Hatay'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
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Son dakika haber... Hatay'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Hatay'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberi: Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Akasya Mahallesi 45. Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın ilk katındaki Adem Çatlak'a ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Evde yangın nedeniyle hasar oluştu.

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AA / Lale Köklü Karagöz - Son Dakika Haberleri

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