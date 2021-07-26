Son dakika haber! Hatay'da bahçe yangını korkuttu
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Son dakika haber! Hatay'da bahçe yangını korkuttu

Son dakika haber! Hatay'da bahçe yangını korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Hatay'ın Samandağ İlçesinde bir bahçede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'ın Samandağ İlçesinde bir bahçede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Meydan mahallesindeki bir bahçede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangının elektrik direğine yaklaşmadan Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. - HATAY

Son dakika haber! Hatay'da bahçe yangını korkuttu
Son dakika haber! Hatay'da bahçe yangını korkuttu
Son dakika haber! Hatay'da bahçe yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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