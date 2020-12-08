Son dakika haber | Hatay'da araçlarında kaçak içki ve sigara ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber | Hatay'da araçlarında kaçak içki ve sigara ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı

08.12.2020 11:19 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:22
Son dakika haber | Hatay'da araçlarında kaçak içki ve sigara ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Hatay'da araçlarında kaçak içki ve sigara bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da araçlarında kaçak içki ve sigara bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya-İskenderun yolunda şüphe üzerine durdurduğu araçta 6 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Antakya ilçesi Ekinci Kavşağı'nda da şüphe üzerine durdurulan araçta, gümrük kaçağı 400 paket sigara, 205 puro, 10 pipo tütünü, 350 cinsel içerikli jel, 145 paket sigara sarma kağıdı ile 117 paket sigara filtresi bulundu.

Olaylarla ilgili T.G. ve B.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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