Son dakika haber | Hatay'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Narlıca Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, apartman sakinlerini tahliye ederek yangına müdahalede etti.

Kısa sürede söndürülen yangın, maddi hasara neden oldu.

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri

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