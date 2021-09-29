Son dakika haber: Hatay'da anne ve 2 çocuğu evde ölü bulundu
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ve 2 çocuğu evde ölü bulundu.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ve 2 çocuğu evde ölü bulundu.
Denizciler Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Aynur Mert (41), çocukları Aleyna (16) ve Ahmet Ali'den haber alamayan yakınları polisi aradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri girdikleri evde anne ve 2 çocuğunun cansız bedenini buldu.
Olay yerinde inceleme çalışmaları başlatıldı.
AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri