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Son dakika haber: Hatay'da anne ve 2 çocuğu evde ölü bulundu

AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Hatay'da anne ve 2 çocuğu evde ölü bulundu

Son dakika gündem haberi... Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ve 2 çocuğu evde ölü bulundu.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ve 2 çocuğu evde ölü bulundu.

Denizciler Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Aynur Mert (41), çocukları Aleyna (16) ve Ahmet Ali'den haber alamayan yakınları polisi aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri girdikleri evde anne ve 2 çocuğunun cansız bedenini buldu.

Olay yerinde inceleme çalışmaları başlatıldı.

Son dakika haber: Hatay'da anne ve 2 çocuğu evde ölü bulundu

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri
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