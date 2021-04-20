Son dakika haber! Hatay'da 5 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 2 gözaltı
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Son dakika haber! Hatay'da 5 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 2 gözaltı

Son dakika haber! Hatay'da 5 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 2 gözaltı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Payas ilçesinde 5 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Payas ilçesinde 5 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı ile Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Güvenlik güçleri, taşınabilir tanklarda 5 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Dörtyol Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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