Son dakika haber! Hatay'da 5 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 2 gözaltı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Payas ilçesinde 5 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Payas ilçesinde 5 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı ile Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Güvenlik güçleri, taşınabilir tanklarda 5 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Dörtyol Adliyesine sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli