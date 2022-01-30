Son dakika haber | Hatay'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kamerasında
AA, Mehmet Bayrak - Güncel
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Son dakika haberine göre Hatay'ın Defne ilçesinde 5 aracın karıştığı, bir kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Defne ilçesinde 5 aracın karıştığı, bir kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Antakya-Samandağ kara yolunda 5 aracın karıştığı kaza meydana geldi.
Yaralanan bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kaza anı yer alıyor.
AA / Mehmet Bayrak - Güncel