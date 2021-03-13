Son dakika haber | Hatay'da 284 polisle dron destekli asayiş ve trafik uygulaması
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Son dakika haber | Hatay'da 284 polisle dron destekli asayiş ve trafik uygulaması

13.03.2021 08:38 | Son Güncelleme: 13.03.2021 08:44
Son dakika haber | Hatay'da 284 polisle dron destekli asayiş ve trafik uygulaması

Son dakika gündem haberi: HATAY'da dron destekli 284 polisle yapılan asayiş ve trafik uygulamasında 51 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir ehliyetsiz sürücüye 5 bin 396 lira para cezası kesildi.

HATAY'da dron destekli 284 polisle yapılan asayiş ve trafik uygulamasında 51 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir ehliyetsiz sürücüye 5 bin 396 lira para cezası kesildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent geneline kamu düzeninin sağlanması ve halkın huzuru için farklı noktalarda eş zamanlı asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Asayiş, Özel Harekat, Trafik, Terörle Mücadele (TEM), Güvenlik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik ve Çevik Kuvvet şube ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli 284 polisin katılımıyla gerçekleşen uygulamada, dron da kullanıldı.

'RÜZGAR' ARAÇLARI TEK TEK KONTROL ETTİ

Asayiş ve trafik denetimlerinde ekipler, durdurulan araçları özel eğitimli narkotik köpeği 'Rüzgar' ile didik didik aradı. Uygulama genelinde 895 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) kaydını sorgulayan ekipler, 340 aracı kontrol etti. Ehliyetsiz bir sürücüye 5 bin 396 TL trafik cezası uygulandı. Öte yandan, ekiplerin, durumundan şüphelenerek durdurduğu ve üst araması yaptığı bir kişiden 51 Captagon hap çıktı. Üzerinde uyuşturucu hap ile yakalanan şüpheli, işlemleri için Narkotik Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Son dakika haber | Hatay'da 284 polisle dron destekli asayiş ve trafik uygulaması
Son dakika haber | Hatay'da 284 polisle dron destekli asayiş ve trafik uygulaması
Son dakika haber | Hatay'da 284 polisle dron destekli asayiş ve trafik uygulaması
Son dakika haber | Hatay'da 284 polisle dron destekli asayiş ve trafik uygulaması
Son dakika haber | Hatay'da 284 polisle dron destekli asayiş ve trafik uygulaması
Son dakika haber | Hatay'da 284 polisle dron destekli asayiş ve trafik uygulaması
Son dakika haber | Hatay'da 284 polisle dron destekli asayiş ve trafik uygulaması
Son dakika haber | Hatay'da 284 polisle dron destekli asayiş ve trafik uygulaması
Son dakika haber | Hatay'da 284 polisle dron destekli asayiş ve trafik uygulaması
Son dakika haber | Hatay'da 284 polisle dron destekli asayiş ve trafik uygulaması
Son dakika haber | Hatay'da 284 polisle dron destekli asayiş ve trafik uygulaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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