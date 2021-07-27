HATAY'DA 10 BİN GÜMRÜK KAÇAĞI KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ
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HATAY'DA 10 BİN GÜMRÜK KAÇAĞI KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 10 bin 158 adet gümrük kaçağı kişisel bakım ürünleri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

HATAY'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 10 bin 158 adet gümrük kaçağı kişisel bakım ürünleri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hassa-Kırıkhan yolu üzerinde şüphelendikleri bir otomobili durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 5 bin 76 ruj, bin 200 nemlendirici, bin 42 fondöten, bin 317 eyeliner, 840 göz farı, 430 göz kalemi, 127 yüz kremi, 90 maskara, 12 saç düzleştirici, 20 güneş kremi, 4 epilatör olmak üzere 10 bin 158 adet gümrük kaçağı kişisel bakım malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili yabancı uyruklu A.A. ve E.H. gözaltına alına alınarak soruşturma başlatıldı.

HATAY'DA 10 BİN GÜMRÜK KAÇAĞI KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ
HATAY'DA 10 BİN GÜMRÜK KAÇAĞI KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ
HATAY'DA 10 BİN GÜMRÜK KAÇAĞI KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ
HATAY'DA 10 BİN GÜMRÜK KAÇAĞI KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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