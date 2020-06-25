Son dakika haber! Hatay Büyükşehir Belediyespor, Gizem Başaran ile sözleşme yeniledi Bir son dakika haberine göre Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, Gizem Başaran ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, Gizem Başaran iile 1 yıllık sözleşme yeniledi. Kulübün basketbol şube sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın önemli oyuncularından Gizem Başaran ile gelecek sezon için yeniden anlaştıklarını söyledi. Bayraktar, 1,93 metre boyundaki genç pivotu yeniden takımda görmekten mutlu olduklarını, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi. Kaynak: AA