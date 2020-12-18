Son dakika haber | Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ın Annesi toprağa verildi
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Son dakika haber | Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ın Annesi toprağa verildi

18.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 18.12.2020 01:02
Son dakika haber | Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ın Annesi toprağa verildi

Son dakika haberler: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın annesi merhume Nimet Savaş toprağa verildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın annesi merhume Nimet Savaş toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Mustafa Kemal Üniversitesi hastanesinde yaşamını yitiren merhume Nimet Savaş, Pandemi kuralları çerçevesinde alınan tedbirlerle Mezarlık Kompleksi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Antakya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

85 yaşında hayatını kaybeden Nimet Savaş'ın cenaze törenine, Hatay Valisi Rahmi Doğan, bazı Hatay milletvekilleri, Hatay Büyükşehir belediye bürokratları katıldı.

Annesinin vefatını sosyal medya hesaplarından duyuran ve üzüntülerini paylaşan Lütfü Savaş, Covid-19 tedbirleri kapsamında, cenaze törenlerinin 30 kişi ile sınırlandırıldığını hatırlattı.

Savaş, törene katılmak isteyenlere teşekkür ederek, "Kıymetli hemşehrilerim, annem merhume Nimet Savaş'ı, pandemi kuralları gereği 30 kişinin katılımı ile son yolculuğuna uğurluyoruz. Bu süreçte dualarınızla yanımızda olduğunuzu biliyoruz. Taziyelerini sunan herkesten Allah razı olsun" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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