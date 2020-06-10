Son dakika haber: Hatay Barosuna 2 yeni avukat
Son dakika haberine göre Hatay Barosuna 2 avukat daha törenle katıldı.
10.06.2020 15:18 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:46
Hatay Barosuna 2 avukat daha törenle katıldı.
Staj dönemlerini başarıyla tamamlayan Merve Gül Tuna ve Hüseyin Sezan Antakya Adliyesinde düzenlenen yemin töreninde ruhsatlarını Hatay Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Adnan Eryılmaz'ın elinden aldı.
Merve Gül Tuna'ya cübbesini Av. Mehmet Şükrü Yılmaz ve Av. Selçuk Bozkaya, Hüseyin Sezan'a cübbesini Av. Ali Bilgin giydirdi.
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Adnan Eryılmaz katılan genç meslektaşlarını kutladı ve başarılar diledi. - HATAY
Kaynak: İHA