Son dakika haberi... Hatay'a şehit ateşi düştü

Hatay'a şehit ateşi düştü

SURİYE'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne teröristler tarafından düzenlenen saldırıda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı (21), şehit oldu. Şehidin Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan ailesine acı haberi ulaştı.

Teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hatay'ın Hassa ilçe nüfusuna kayıtlı şehidin baba ocağına şehadet haberi ulaştı. Şehit Turgay Abacı, bugün (pazar) Hassa Akbez Merkez Camisinde kılınacak öğle namazına müteakip Kılıçdede mezarlığına defnedilecek. Dört kardeşten biri olan Şehit Turgay Abacı'nın bekar olduğu öğrenildi.