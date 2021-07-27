Son dakika... Hatalı dönüş yapan otomobile motosiklet çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika... Hatalı dönüş yapan otomobile motosiklet çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika... Hatalı dönüş yapan otomobile motosiklet çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: - İzmir'in Urla ilçesinde, motosikletin hatalı U dönüşü yaptığı iddia edilen otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

- İzmir'in Urla ilçesinde, motosikletin hatalı U dönüşü yaptığı iddia edilen otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Urla ilçesi Atatürk Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah A. (29) idaresindeki 35 U 7999 plakalı motosiklet, dönülmemesi gereken bir noktada "U" dönüşü yapan M.K. idaresindeki yabancı plakalı bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Abdullah A. ve yolcu Turgut A. (21) yola savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kontrol neticesinde Turgut A.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ise Urla Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Cenk Özen/İHA)

Son dakika... Hatalı dönüş yapan otomobile motosiklet çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika... Hatalı dönüş yapan otomobile motosiklet çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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