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Son dakika haber... Hastanenin önünde oturan doktorun bacağına bıçak sapladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Hastanenin önünde oturan doktorun bacağına bıçak sapladı Hastanenin önündeki bankta oturan doktor, bıçaklı saldırıya uğradı Denizli'de özel bir hastanenin doktoru bankta oturduğu sırada yanına gelen kimliği belirsiz şüpheli tarafından bıçaklandı.

DENİZLİ (İHA) - Hastanenin önünde oturan doktorun bacağına bıçak sapladı

Hastanenin önündeki bankta oturan doktor, bıçaklı saldırıya uğradı

DENİZLİ - Denizli'de özel bir hastanenin doktoru bankta oturduğu sırada yanına gelen kimliği belirsiz şüpheli tarafından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan doktora ilk müdahale meslektaşları tarafından yapılırken, kaçan şüpheli her yerde aranıyor.

Olay, Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Özel Sağlık Hastanesi'nde görev yapan doktor Göktürk K., dinlenmek için binanın dışarında bulunan banka oturdu. Bu sırada doktorun yanına kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli gelerek 'Hocam bir şey sorabilir miyim?' dedi. Elinde bıçak bulunan şüpheli, doktoru ayağa kalktığı sırada baldırından bıçakladı. Kanlar içinde kalan doktor yardım isterken, şüpheli hızlıca olay yerinde kaçtı. İlk müdahaleyi meslektaşlarının yaptığı doktor hızlı bir şekilde tedavi altına alındı. İhbar üzere bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler verilen eşkaller doğrultusunda çevrede arama çalışması başlattı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber... Hastanenin önünde oturan doktorun bacağına bıçak sapladı

Son dakika haber... Hastanenin önünde oturan doktorun bacağına bıçak sapladı

Son dakika haber... Hastanenin önünde oturan doktorun bacağına bıçak sapladı

Son dakika haber... Hastanenin önünde oturan doktorun bacağına bıçak sapladı
İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Son Dakika Haberleri
Hastanenin önünde oturan doktoru, baldırından bıçakladı

Hastanenin önünde oturan doktoru, baldırından bıçakladı

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