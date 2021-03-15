Son dakika haber... Hastaneden dönen aile kaza yaptı : 5 yaralı

AKSARAY'da hastaneden muayene dönüşü ailenin içinde bulunduğu otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı. Kazada hastaneden dönen 3 kişilik aile ile diğer aracın sürücüsü ve eşi yaralandı.

Kaza, saat 14.40 sıralarında Güzelyurt ilçesi Selime Beldesi kavşağı yakanlarında meydana geldi.

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde oturan Oktay Arpa (36), Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelip ailecek muayene olduktan sonra, evlerine dönmek üzere 42 YY 043 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Arpa'nın yönetimindeki otomobil, Selime Beldesi kavşağında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, karşı şeritten Muammer Kılıç (55) idaresindeki 68 AAE 941 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Oktay Arpa, eşi Merve Arpa (36), çocuğu Damla Arpa (2) ile diğer araç sürücüsü Muammer Kılıç ve eşi Fatma Kılıç (55) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı