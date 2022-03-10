Son dakika haber! Hastanedeki silahlı saldırıda gözaltı sayısı 6 oldu

ÇİĞLİ, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Çiğli ilçesinde, silahla vurulan İbrahim T.'nin (35) tedavi gördüğü hastanede ikinci kez silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili gözaltı sayısı, 6'ya yükseldi.

Karşıyaka ilçesi Alaybey Mahallesi 1690 Sokak'ta, pazartesi günü saat 20.30 sıralarında İbrahim T., tabancayla vuruldu. İbrahim T., Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi süren İbrahim T., salı günü saat 17.30 sıralarında ise hastane odasında silahlı saldırıya uğradı. Kasığından vurulan İbrahim T., ilk müdahalenin ardından başka hastaneye sevk edildi. İbrahim T.'nin sevk edildiği hastane ise güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı. İbrahim T.'nin vurulmasıyla ilgili 6 şüphelinin polisteki işlemleri sürdürülüyor.