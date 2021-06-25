Son dakika haber: Hastanede yangın tatbikatı
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Son dakika haber: Hastanede yangın tatbikatı

Son dakika haber: Hastanede yangın tatbikatı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Erzincan'da İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği tarafından Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli yangın ekiplerine yanma ve yangın bilgisi, yangın güvenlik önlemleri, yangın sınıfları, söndürme maddeleri ve yöntemleri konularında teorik yangın eğitimi ve B sınıfı...

Erzincan'da İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği tarafından Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli yangın ekiplerine yanma ve yangın bilgisi, yangın güvenlik önlemleri, yangın sınıfları, söndürme maddeleri ve yöntemleri konularında teorik yangın eğitimi ve B sınıfı (sıvı) yangınlara müdahale ve söndürme tatbikatı yapıldı.

Yapılan eğitimin ardından Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmet binasında oluşturulan senaryo gereği yapılan yangın tatbikatında; kantin bölümünde çıkan yangına, hastanede görevli yangın ekipleri ilk müdahalede bulunarak yangının büyümesi önlendi. Ancak kontrol altına alınmayan yangına itfaiye ekiplerimizin müdahalesiyle söndürülüp gerekli soğutma çalışmaları yapıldı. Hastane koruma ekipleri hastane personellerinin ve hastaların binandan tahliyesini sağlandı. Birinci katta dumandan etkilenen bir kişi kurtarma ekipleri ve merdivenli itfaiye aracıyla vasıtasıyla tahliye edilerek güvenli alana alındı. Zemin katta düşme sonucu yaralanan bir kişi de hastane kurtarma ekipleri tarafından tahliyesi sağlanarak güvenli toplanma alanına ulaştırıldı. Kurtarılan iki kişiye hastane ilk yardım ekipleri tarafından müdahale edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan tatbikat başarı ile gerçekleştirildi. - ERZİNCAN

Son dakika haber: Hastanede yangın tatbikatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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