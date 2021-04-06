Son dakika haber: Hastanede kuru sıkı tabanca ile ateş açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Hastanede kuru sıkı tabanca ile ateş açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Hastanede kuru sıkı tabanca ile ateş açtı

Son dakika haberleri... Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Devlet Hastanesinde hasta yakını tartıştığı eniştesine belindeki kuru sıkı silahı çekip ateş etti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Devlet Hastanesinde hasta yakını tartıştığı eniştesine belindeki kuru sıkı silahı çekip ateş etti. Yoğun Bakım Ünitesi önünde gerçekleşen olay korku dolu anlara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Çaycuma Devlet Hastanesinde meydana geldi. Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören Döndü K.'nın kardeşi Ferdi A. ile eşi Selçuk K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ferdi A. belindeki kuru sıkı tabancayı çekip eniştesine defalarca ateş etti.

Olayın, Selçuk K.'nın eşi Döndü K.'yı darp etmesiyle çıktığı belirtildi. Hastaneye gelen emniyet ekipleri tarafından Ferdi A. ve annesi ile Selçuk K. ifadeleri alınmak üzere emniyete sevk edildi. Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma açıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Ziya Selçuk Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Demet Akalın İbrahim Çelikkol
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Burak Yılmaz İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Hastanede kuru sıkı tabanca ile ateş açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 14:38:46. #1.16#
title