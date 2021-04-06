Son dakika haber: Hastanede kuru sıkı tabanca ile ateş açtı

Son dakika haberleri... Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Devlet Hastanesinde hasta yakını tartıştığı eniştesine belindeki kuru sıkı silahı çekip ateş etti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Devlet Hastanesinde hasta yakını tartıştığı eniştesine belindeki kuru sıkı silahı çekip ateş etti. Yoğun Bakım Ünitesi önünde gerçekleşen olay korku dolu anlara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Çaycuma Devlet Hastanesinde meydana geldi. Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören Döndü K.'nın kardeşi Ferdi A. ile eşi Selçuk K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ferdi A. belindeki kuru sıkı tabancayı çekip eniştesine defalarca ateş etti.

Olayın, Selçuk K.'nın eşi Döndü K.'yı darp etmesiyle çıktığı belirtildi. Hastaneye gelen emniyet ekipleri tarafından Ferdi A. ve annesi ile Selçuk K. ifadeleri alınmak üzere emniyete sevk edildi. Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma açıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı