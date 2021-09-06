Son dakika haber: HASTANE ÖNÜNDEN AMBULANSI KAÇIRDI, O ANLAR DHA KAMERALARINA YANSIDI
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Son dakika haber: HASTANE ÖNÜNDEN AMBULANSI KAÇIRDI, O ANLAR DHA KAMERALARINA YANSIDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre KARAMAN'da tedavi için geldiği hastane önünde ambulansı kaçıran Rıza Y., aracın peşinden koşan şoför ve polis tarafından yakalandı.

KARAMAN'da tedavi için geldiği hastane önünde ambulansı kaçıran Rıza Y., aracın peşinden koşan şoför ve polis tarafından yakalandı. 2.25 promil alkollü olduğu belirlenen Rıza Y.'nin aracını kaçırması ve polisin kovalamacası DHA kameralarına yansıdı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Tartıştığı kişi ya da kişiler tarafından darbedilen Rıza Y., tedavisinin ardından taburcu oldu. Rıza Y., acil servis önünde beklediği sırada, bir ambulans trafik kazasında ağır şekilde yaralanan bir kişiyi hastaneye getirdi. Yaralı, ambulanstan indirilip acil servise alındı. Şoförün, yardım etmek için araçtan indiği sırada Rıza Y. de ambulansa binip çalıştırdı. Bu sırada acil servisin kapısına kadar yaralının taşınmasına yardımcı olan şoför, ambulansın çalıştırıldığını fark edince hızla geri döndü. Ancak Rıza Y. ambulansla kaçmaya başladı. Şoför, polis ve hastanenin güvenlik görevlileriyle birlikte ambulansın peşinden koşup fazla uzaklaşmadan durdurdu. Arından Rıza Y., zorla ambulanstan indirildi.

Gözaltına alınan Rıza Y., DHA muhabirinin 'Ambulansı neden kaçırdınız?' sorusuna, "Kaçırmadım ki, beni eve götürün dedim. Götürmediler. Bende dedim, şununla biraz gideyim. Zaten duracaktım.ö diye konuştu. Eli kelepçeli bir şekilde polis aracına bindirilen Rıza Y., kameraya el sallayıp, "Poz vereyim mi?" dedi.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN EHLİYETİNE EL KONULDU

Rıza Y.'nin yapılan alkol testinde 2.25 promil alkollü olduğu saptandı. Ambulansı kaçırdığı ve trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu için hakkında soruşturma başlatılan Rıza Y.'ye ayrıca alkollü araç kullanmaktan 1.340 TL idari para cezası uygulanıp, ehliyetine 6 ay süreli el konulduğu öğrenildi.

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Son dakika haber: HASTANE ÖNÜNDEN AMBULANSI KAÇIRDI, O ANLAR DHA KAMERALARINA YANSIDI
Son dakika haber: HASTANE ÖNÜNDEN AMBULANSI KAÇIRDI, O ANLAR DHA KAMERALARINA YANSIDI
Son dakika haber: HASTANE ÖNÜNDEN AMBULANSI KAÇIRDI, O ANLAR DHA KAMERALARINA YANSIDI
Son dakika haber: HASTANE ÖNÜNDEN AMBULANSI KAÇIRDI, O ANLAR DHA KAMERALARINA YANSIDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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