Son dakika haberleri | HASTANE DÖNÜŞÜ KAZA 6 YARALI
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Son dakika haberleri | HASTANE DÖNÜŞÜ KAZA 6 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre AKSARAY'da hastaneden dönenlerin bulunduğu otomobil, kavşakta başka bir otomobille çarpıştı.

AKSARAY'da hastaneden dönenlerin bulunduğu otomobil, kavşakta başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Aksaray-Ankara karayolu Nevşehir Kavşağı'nda meydana geldi. Muayene için hastaneye götürdüğü komşusu ve eşiyle eve dönmek için yola çıkan Adil Altıntaş (65) yönetimindeki 3ZNV 31 Hollanda plakalı otomobil, kavşakta Mustafa Avcıoğlu (43) yönetimindeki 16 BV 308 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Adil Altıntaş, eşi Nimet Altıntaş (59) ve komşusu Renginar İsmail Rufadova (45) ile diğer araçta bulunan Yusuf Berat Avcıoğlu (1), Hürriyet Avcıoğlu (65) ve Burcu Avcıoğlu (62) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Son dakika haberleri | HASTANE DÖNÜŞÜ KAZA 6 YARALI
Son dakika haberleri | HASTANE DÖNÜŞÜ KAZA 6 YARALI
Son dakika haberleri | HASTANE DÖNÜŞÜ KAZA 6 YARALI
Son dakika haberleri | HASTANE DÖNÜŞÜ KAZA 6 YARALI
Son dakika haberleri | HASTANE DÖNÜŞÜ KAZA 6 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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