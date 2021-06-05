Son dakika haber... Hastane binası inşaatından düşen işçi öldü
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Son dakika haber... Hastane binası inşaatından düşen işçi öldü

Son dakika haber... Hastane binası inşaatından düşen işçi öldü
Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Haberler | Güncel

Son dakika haber: SİVAS'ta çalıştığı hastane binası inşaatından düşen Murat Çatır, (49) hayatını kaybetti.

SİVAS'ta çalıştığı hastane binası inşaatından düşen Murat Çatır, (49) hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi yanında yapımı devam eden yeni hastane inşaatı binasında meydana geldi. İnşaatta işçi olarak çalışan Murat Çatır, kalıp çaktığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düştü. Sesi duyan diğer inşaat çalışanları Çatır'ın yere düştüğünü görünce sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırılan Çatır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sırasında Murat Çatır'ın baretinin takılı olduğu öğrenilirken, güvenlik nedeniyle kullanılan halatının çözülmesi sonucu düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Hastanedeki otopsi işleminin ardından Çatır'ın cenazesi memleketi Ordu'nun Korgan ilçesine gönderildi.


Son dakika haber... Hastane binası inşaatından düşen işçi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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