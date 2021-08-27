Son dakika haber | Hastane bahçesindeki motosikleti çalan hırsız kameralara yakalandı
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Son dakika haber | Hastane bahçesindeki motosikleti çalan hırsız kameralara yakalandı

Son dakika haber | Hastane bahçesindeki motosikleti çalan hırsız kameralara yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Batman'da hastane bahçesine park edilen motosikleti çalan hırsız, hastanenin güvenlik kamerasına yakalandı.

Batman'da hastane bahçesine park edilen motosikleti çalan hırsız, hastanenin güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde yaşandı. Kimliği tespit edilemeyen motosiklet sahibi, motosikletini hastane bahçesine park ederek hastaneye girdi. Bu sırada bir hırsız park halindeki motosikleti alarak kaçtı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı. - BATMAN

Son dakika haber | Hastane bahçesindeki motosikleti çalan hırsız kameralara yakalandı
Son dakika haber | Hastane bahçesindeki motosikleti çalan hırsız kameralara yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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