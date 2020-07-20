Son dakika haber | Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı
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Son dakika haber | Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kayseri'de hasta taşıyan bir ambulans maddi hasarlı kazaya karıştı.

Son dakika haber | Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı
20.07.2020 14:29 | Son Güncelleme: 20.07.2020 15:29

Kayseri'de hasta taşıyan bir ambulans maddi hasarlı kazaya karıştı. Ambulansta bulunan hasta, başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesi Hunat Mahallesi'nde meydana gelen kazada hasta taşıyan 38 GG 021 plakalı ambulans ile 38 AB 069 plakalı Özel Halk Otobüsü kaza yaptı. Kaza nedeniyle trafik akışı aksarken, ambulansta bulunan hasta, kaza yerine yönlendirilen başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme ve sonrasında tutulan tutanak akabinde araçlar kaza yerinden çekildi ve trafik normale döndü. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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