Hasarlı kaza sonrası trafiği yavaşlatırken, 2 otomobilin çarpması sonucu öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hasarlı kaza sonrası trafiği yavaşlatırken, 2 otomobilin çarpması sonucu öldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da, hasarlı kaza yaptıktan sonra arkadan gelen araç sürücülerine uyarı yapmaya çalışan otomobil sürücüsü, iki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ANKARA'da, hasarlı kaza yaptıktan sonra arkadan gelen araç sürücülerine uyarı yapmaya çalışan otomobil sürücüsü, iki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Sincan ilçesi Törekent Mahallesi Ankara- Ayaş yolunda meydana geldi. Yenikent yönüne giden 06 AC 331 plakalı otomobil, alt geçit çıkışında sol şeritte 06 HLB 14 plakalı otomobile arkadan çarptı. Hasarlı kazanın ardından aracından inen 06 AC 331 plakalı otomobil sürücüsü, trafiği yavaşlatmak için yola çıkıp arkadan gelen araçlara uyarı yapmaya başladı. Bu sırada hızla gelen bir hafif ticari araç, yavaşlayamayarak yolun sol şeridinde işaret yapan sürücüye çarptı. Trafiği yavaşlatmak isteyen kazazede, çarpmanın etkisiyle yolun karşı yönüne savruldu. O sırada Yenikent'ten Ankara yönüne giden başka bir otomobil de savrulan sürücüye çarptı. İki aracın çarptığı sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hasarlı kaza sonrası trafiği yavaşlatırken, 2 otomobilin çarpması sonucu öldü
Hasarlı kaza sonrası trafiği yavaşlatırken, 2 otomobilin çarpması sonucu öldü
Hasarlı kaza sonrası trafiği yavaşlatırken, 2 otomobilin çarpması sonucu öldü
Hasarlı kaza sonrası trafiği yavaşlatırken, 2 otomobilin çarpması sonucu öldü
Hasarlı kaza sonrası trafiği yavaşlatırken, 2 otomobilin çarpması sonucu öldü
Hasarlı kaza sonrası trafiği yavaşlatırken, 2 otomobilin çarpması sonucu öldü
Hasarlı kaza sonrası trafiği yavaşlatırken, 2 otomobilin çarpması sonucu öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu Ankara'da başladı
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu Ankara'da başladı
Yol kan gölüne döndü! İki gün arayla koyun sürüsüne dalan araçlar, 85 koyunu öldürdü
Yol kan gölüne döndü! İki gün arayla koyun sürüsüne dalan araçlar, 85 koyunu öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Murat Kurum Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Münir Özkul Defne Samyeli
Spor Diego Marcao Fatih Terim Lionel Messi Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hasarlı kaza sonrası trafiği yavaşlatırken, 2 otomobilin çarpması sonucu öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 04:18:00. #1.16#

title