HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika haber! Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'de

Bir son dakika haberine göre Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika haber! Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'de
08.08.2020 19:23 | Son Güncelleme: 08.08.2020 20:19

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bugün Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile veda ettiği Hasan Ali Kaldırım'ın yeni adresi Medipol Başakşehir oldu. Turuncu lacivertli ekipten yapılan açıklamada, deneyimli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.Medipol Başakşehir'in açıklaması şu şekilde: "Kulübümüz, milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Milli takımımızın önemli isimlerinden biri olan ve özverili futboluyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan tecrübeli futbolcu, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Hasan Ali Kaldırım'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı 3. Sayfa
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi Güncel
Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü 3. Sayfa
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Güncel
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş 3. Sayfa
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı Yaşam
5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta protestocular Dışişleri Bakanlığı binasını bastı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta protestocular Dışişleri Bakanlığı binasını bastı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi
Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Ben Türkmenim' diyen herkese vatandaşlık verilecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Ben Türkmenim" diyen herkese vatandaşlık verilecek
Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti
Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti
Hastanede ortalık bir anda karıştı! Kadın güvenlik görevlisi, uyardığı ziyaretçinin saldırısına uğradı
Hastanede ortalık bir anda karıştı! Kadın güvenlik görevlisi, uyardığı ziyaretçinin saldırısına uğradı
Galatasaray, Babel ve Belhanda'yı gönderilecekler listesine koydu
Galatasaray, Babel ve Belhanda'yı gönderilecekler listesine koydu
Hindistan'da 'Modi çok yaşa' sloganı atmayı reddeden Müslüman şoföre eziyet edildi
Hindistan'da "Modi çok yaşa" sloganı atmayı reddeden Müslüman şoföre eziyet edildi
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun uyarılarını paylaştı: İnsanlar mesafesiz bir araya geliyor, bu beni üzüyor
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun uyarılarını paylaştı: İnsanlar mesafesiz bir araya geliyor, bu beni üzüyor
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
beIN SPORTS, Melih Şendil'in cinsiyetçi yorumlarını kınayan bir açıklama yaptı
beIN SPORTS, Melih Şendil'in cinsiyetçi yorumlarını kınayan bir açıklama yaptı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu
Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elenen Juventus, teknik direktör Maurizio Sarri'yi kovdu
Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elenen Juventus, teknik direktör Maurizio Sarri'yi kovdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Ümit Dündar Muharrem İnce Salih Zeki Çolak
Magazin Beren Saat Şeyma Subaşı Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Okan Buruk Gökhan Gönül Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Düğün Lübnan Beyrut Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'de - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 20:42:35. #1.14#
title