Son dakika haber | Harkiv'de bombalanan halk pazarları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Harkiv'de bombalanan halk pazarları

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Harkiv'de bombalanan halk pazarları

Son dakika dünya haberi: Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar, saldırıların şiddetli yaşandığı Harkiv'deki halk pazarlarının durumuna işaret ederek halkın gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinden mahsur kaldığını duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar, saldırıların şiddetli yaşandığı Harkiv'deki halk pazarlarının durumuna işaret ederek halkın gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinden mahsur kaldığını duyurdu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Dzheppar, Harkiv'de halk pazarlarının da hedef alınarak bombalandığını belirterek halkın gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine ulaşımının kesildiğini belirtti. Dzheppar açıklamasında "Harkiv. Rus işgalciler sadece yerleşim alanlarını yok etmek ve sivilleri öldürmekle kalmıyor, aynı zamanda insanları gıda ve temel ürünlerden mahrum bırakmak için pazarları da bombalıyor" dedi.


Son dakika haber | Harkiv'de bombalanan halk pazarları

Son dakika haber | Harkiv'de bombalanan halk pazarları

Son dakika haber | Harkiv'de bombalanan halk pazarları

Demirören Haber Ajansı - Dünya

Ukrayna, Harkiv, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title