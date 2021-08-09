Son dakika haber! Haramidere E-5'te takla atan araç kameralara yansıdı

Son dakika 3. sayfa haberi... Haramidere E-5'te takla atan araç kameralara yansıdı E-5 Karayolu Haramidere mevkiinde kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, aydınlatma direğine çarparak takla attı.

Haramidere E-5'te takla atan araç kameralara yansıdı

İSTANBUL - E-5 Karayolu Haramidere mevkiinde kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, aydınlatma direğine çarparak takla attı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 10.45 sıralarında E-5 karayolu Esenyurt Haramidere mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. 34 NL 1675 plakalı Gül Pekmez yönetimdeki araç, iddiaya göre, kontrolden çıktıktan sonra önce aydınlatma direğine çarpıp takla atarken bir araca daha hasar verdi. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli