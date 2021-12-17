Son dakika haber... Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 200 silah gövdesi ele geçirildi

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda 200 silah gövdesi ve 11 şarjör ele geçirildi, tır şoförü tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen tırda şüphe üzerine arama yaptı.

E.C'nin kullandığı tırda, beyan edilmeyen ve faturasız 200 silah alt gövdesi ve aynı markaya ait 11 şarjör bulundu.

Gözaltına alınan E.C, ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayla ilgili firari şüpheli H.Y'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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