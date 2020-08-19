Son dakika haber: Hamza'nın dövülerek ölümünde 3 kardeş yargılanmaya başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Hamza'nın dövülerek ölümünde 3 kardeş yargılanmaya başladı

Gelen son dakika haberine göre BURSA'da pazarda çıkan kavgada Hamza Acan'ı (17) döverek ölümüne neden olan tutuklu 4 kardeşten İ.S (13), Murat S. (15) ve Ramazan S.'nin (17) yargılanmasına, çocuk ağır ceza mahkemesinde başlandı.

Son dakika haber: Hamza'nın dövülerek ölümünde 3 kardeş yargılanmaya başladı
19.08.2020 16:08 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:12

BURSA'da pazarda çıkan kavgada Hamza Acan'ı (17) döverek ölümüne neden olan tutuklu 4 kardeşten İ.S (13), Murat S. (15) ve Ramazan S.'nin (17) yargılanmasına, çocuk ağır ceza mahkemesinde başlandı. En büyük kardeş Mustafa S.'nin (22) dosyası yaşının büyük olması nedeniyle ayrılmıştı.

Olay, 15 Temmuz günü, Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi Hekimler Sokak'taki pazar yerinde meydana geldi. Suriye uyruklu pazarcı Hamza Acan ile sebze satan Murat S. arasında tartışma çıktı. Tartışma, Murat S.'nin kardeşleri İ.S., Ramazan S. ve Mustafa S.'nin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. 4 kardeşin dövdüğü Hamza Acan, aldığı darbelerle yere düşüp, başını zemine vurdu. Çevredekiler müdahale ettiği kavgnın ardından Murat S. dışındaki kardeşler kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Hamza Acan, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Gözaltına alınan Murat S., sevk edildiği adliyede tutuklanırken, kaçan 3 kardeş de kısa sürede polis tarafından yakalandı. İ.S., Ramazan S. ve Mustafa S. (22) de sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.  'MÜŞTERİYE NEDEN BÖYLE DAVRANIYORSUN?' KAVGASIBursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ölümle sonuçlanan kavga şöyle anlatıldı: "Kimliği tespit edilemeyen Suriyeli bir kadın, Murat S.'nin bulunduğu tezgaha gelerek, domateslerle ilgili pazarlık yaptı ve saat 20.00'de yeniden geleceğini belirterek, ayrıldı. Müşteri, akşam saatlerinde yeniden geldi, pazarcılar tarafından hazırlanan domatesleri beğenmediği için almaktan vazgeçti. Bunun üzerine Murat S. 'Almıyorsan çek git' dedi. Kadının olay yerinden ayrılmasının ardından karşı tezgahtaki Hamza Acan, 'Neden bu şekilde davranıyorsun?' diyerek tepki gösterdi. Murat S. ise Hamza Acan'a 'Sana ne, sen işine bak' diye cevap verdi. İkili arasında çıkan tartışmada Murat S., Hamza Acan'a yumruk attı. Hamza Acan ise eline geçirdiği boş plastik sebze kasasını Murat S.'ye fırlattı. Murat S. ise yerden parke taşı alarak Hamza Acan'a saldırdı. Kavgaya Murat S.'nin kardeşleri Ramazan S., İ.S. ve Mustafa S. de dahil oldu. İ.S. yerden aldığı parke taşı ile Hamza Acan'ın kafasına 2-3 kez vurdu. Aynı anda Ramazan S. ve Mustafa S. de tekme ve yumruklarla Hamza Acan'ı darbetti. Hamza Acan, aldığı darbelerin ardından kendini kaybederek, tanık Müşerref S.'nin kucağına düştü. Ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edilen Hamza Acan, hayatını kaybetti." En büyük Kardeşlerden Mustafa S.'nin dosyası yaşının büyük olması nedeniyle ayrıldıYARGILANMALARINA BAŞLANDIHaklarında 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan ve Bursa E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Murat S., İ.S. ve Ramazan S.'nin yargılanmasına başlandı. Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar SEGBİS aracılığıyla katıldı. Bazı taraf yakınları ve avukatlar ise salonda hazır bulundu. Basın mensuplarının alınmadığı duruşmada, sanıkların savunma yaptığı ve bazı tanıkların dinlendiği öğrenildi.Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin devam edilmesine ve eksik evrakların tamamlanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

 


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi Magazin
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Son Dakika: Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı Güncel
Son Dakika: Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Dünya
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı Magazin
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi Ekonomi
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular Dünya
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz
Bim, Şok, Migros ve CarrefourSa arasında en çok kar eden market Bim oldu
Bim, Şok, Migros ve CarrefourSa arasında en çok kar eden market Bim oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı
Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
İstanbul'da bir kişi eski çalışanı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
İstanbul'da bir kişi eski çalışanı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi
Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr için Barcelona devreye girdi
Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr için Barcelona devreye girdi
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den limit çıkışı: Neden karşı olayım?
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den limit çıkışı: Neden karşı olayım?
Zifte bulanan yavru köpeği yeniden hayata döndürdüler, adını 'Şanslı' koydular
Zifte bulanan yavru köpeği yeniden hayata döndürdüler, adını "Şanslı" koydular
MasterChef'in ilk takım oyununda gerginlik haf safhada! Serhat ve Eray laf dalaşına girdi
MasterChef'in ilk takım oyununda gerginlik haf safhada! Serhat ve Eray laf dalaşına girdi
CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün koronavirüs testi pozitif çıktı
CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün koronavirüs testi pozitif çıktı
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Donald Trump Fahrettin Altun Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hadise Sezen Aksu Nihat Doğan Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Erol Bulut Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Kaza Çocuk Karar Silah
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Hamza'nın dövülerek ölümünde 3 kardeş yargılanmaya başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 16:12:42. #1.14#
title