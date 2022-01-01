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Son dakika haber: Hamile eşini döverek hastanelik etti

Son dakika haber: Hamile eşini döverek hastanelik etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 aylık hamile eşini darp eden koca, eşini hastanelik etti.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 aylık hamile eşini darp eden koca, eşini hastanelik etti. Talihsiz kadının hayati tehlikesi devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, S.Ş isimli koca, tartıştığı 2 aylık hamile eşi Ş.Ş'ye şiddet kullanarak, darp etti. Ş.Ş. kocasının kendisini darp ettiği iddiasıyla polise şikayette bulundu. Hastanede yapılan muayenede kadının şiddet gördüğü ve hayati tehlikesi bulunduğu belirlenmesi üzerine, şiddet kullanan koca polis tarafından gözaltına alındı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen S.Ş. "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Son dakika haber: Hamile eşini döverek hastanelik etti

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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