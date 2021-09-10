Son dakika haber: Hamburger imalathanesinde yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Hamburger imalathanesinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Hamburger imalathanesinde yangın

Son dakika haberler: Samsun'da bir hamburger imalathanesinde çıkan yangın çalışanların ve itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Samsun'da bir hamburger imalathanesinde çıkan yangın çalışanların ve itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Samsun'un İkadım ilçesi Derecik Mahallesi'ndeki bir hamburger imalathanesinin depo kısmında çıktı. Alevleri fark eden imalathane çalışanları yangına ilk müdahale ederek büyümesini engelledi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının salça yapımı sırasında yakılan ateşin kıvılcımından kaynaklandığı tespit edildi. - SAMSUN

Son dakika haber: Hamburger imalathanesinde yangın

Son dakika haber: Hamburger imalathanesinde yangın

Son dakika haber: Hamburger imalathanesinde yangın

Son dakika haber: Hamburger imalathanesinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | Annenin yangından kurtarmak istediği kızını 4. kattan aşağı attığı anlar kamerada

Son Dakika | Annenin yangından kurtarmak istediği kızını 4. kattan aşağı attığı anlar kamerada

 Bir annenin en zor kararı! Yangından kurtarmak istediği kızını 4. kattan aşağı attı

Bir annenin en zor kararı! Yangından kurtarmak istediği kızını 4. kattan aşağı attı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Derya Baykal Haluk Levent
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Kemal Kılıçdaroğlu Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber: Hamburger imalathanesinde yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 16:50:33. #1.17#