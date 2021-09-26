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Son dakika haber | Hamas yetkililerinden Aruri: "Şehitlerin kanı yerde kalmayacak"

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Hamas yetkililerinden Aruri:

Son dakika haber... Hamas'ın Batı Şeria sorumlusu Salih el-Aruri, İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Cenin kentlerinde düzenlediği baskınlarda çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinlilerin kanının yerde kalmayacağını belirtti.

Hamas'ın Batı Şeria sorumlusu Salih el-Aruri, İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Cenin kentlerinde düzenlediği baskınlarda çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinlilerin kanının yerde kalmayacağını belirtti.

Aruri, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın farklı noktalarına düzenlediği baskınlarda çıkan çatışmalarda ölenlerle ilgili Hamas'ın internet sitesinden yazılı açıklama yaptı.

"Şehitlerin kanı yerde kalmayacak. Bunun için ödenecek en büyük bedel ise Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu olacak. Şehitlerin akan her bir damla kanının bedeli olacak." ifadesini kullanan Aruri, Filistin halkının "şehit vermekten" yorulmayacağını ve bıkmayacağını vurguladı.

Aruri, Filistin kurtuluncaya kadar "şehit vermeye" devam edeceklerini kaydetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınlarında 5 Filistinlinin "şehit olduğu" belirtilmişti.

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde de İsrail ordusunun, Cenin ve Ramallah kentlerinde düzenlediği gözaltı operasyonu sırasında en az 4 Filistinliyi öldürdüğü duyurulmuştu.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Burkin beldesinde gece saatlerinde "Hamas hareketine bağlı bir hücrenin çökertilmesi" için İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile ordunun ortak operasyonu sırasında çatışma meydana geldiği belirtilmişti.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
Batı Şeria'daki baskınlarda çıkan çatışmalarda ölen Filistinlilerin sayısı 5'e çıktı

Batı Şeria'daki baskınlarda çıkan çatışmalarda ölen Filistinlilerin sayısı 5'e çıktı

 Son dakika! Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

Son dakika! Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

 İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınları sırasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınları sırasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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