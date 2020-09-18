Son dakika haber: Hamas ve Filistin Kurtuluş Cephesi, Filistin davasının sorunlarını görüştü Bir son dakika haberine göre Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin Kurtuluş Cephesi'nden bir heyetle Filistin davasının sorunlarına karşı koyma yollarını görüştü.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin Kurtuluş Cephesi'nden bir heyetle Filistin davasının sorunlarına karşı koyma yollarını görüştü.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Filistin Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Ebu Nidal el-Eşkar başkanlığındaki heyetle bir araya geldiği belirtildi.

Filistin davasının sorunlarına karşı koyma yöntemlerinin ele alındığı görüşmede, Hamas ve Filistin Kurtuluş Cephesi taraflarının ABD'den benzeri görülmemiş bir destek alan siyonist projeye karşı koyabilmek için ortak bir vizyon geliştirmenin gerekliliğini vurguladığı kaydedildi.

Görüşmede ayrıca tarafların, İsrail'le Arap ülkelerinin normalleşmesini kınadığı ve normalleşme, Yüzyılın Anlaşması ve İsrail'in Batı Şeria'da bazı bölgeleri ilhak planı dahil Filistin davasına karşı kurulan tüm komplolara karşı direniş vurgusu yapıldı.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Hamas lideri Heniyye, 27 yıl aradan sonra ziyaret ettiği Lübnan'da 15 günden fazla süredir Filistinli mülteciler ve Lübnanlı makamlarla temaslarını sürdürüyor.

Kaynak: AA