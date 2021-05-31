Son dakika haber... Hamas, kurulacak hiçbir İsrail hükümetinin "işgalciyle çatışmanın doğasını değiştirmeyeceği" görüşünde

Gelen son dakika haberlerine göre Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yönetiminde olmayan yeni bir hükümet kurulsa bile, bunun Filistinliler ile İsrailliler arasındaki çatışmanın doğasını değiştirmeyeceğini belirtti.

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yönetiminde olmayan yeni bir hükümet kurulsa bile, bunun Filistinliler ile İsrailliler arasındaki çatışmanın doğasını değiştirmeyeceğini belirtti.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı açıklamada, "İsrail'in içindeki herhangi bir değişken için bahse girilmez; hepsi (İsrailli politikacılar) Filistinlilerin hakları pahasına temel atmayı hedefleyen işgalci siyonist projenin ürünüdür." ifadesini kullandı.

Berhum, kurulacak hiçbir İsrail hükümetinin, "direnilmesi gereken işgalci bir oluşum olduğu düşünüldüğünde, bu işgalciyle çatışmanın doğasını değiştirmeyeceği" mesajı verdi.

Yeni bir hükümet kurulmasının, işgalciler hezimete uğratılana kadar Filistin halkının mücadelesini etkilemeyeceğini vurgulayan Berhum, Hamas'ın "haklarını savunmak, işgalcilerin tüm planlarına karşı koymak için meşru bir hak olarak Filistin halkının iradesine, haklı davasına ve direnişine dayandığını" kaydetti.

İsrail'de aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett, koalisyon hükümeti kurmak için Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı bloka katılacağını duyurmuştu.

Koalisyon kurulursa Netanyahu 12 yıl sonra başbakanlık koltuğunu kaybedecek.

Yerel basında çıkan haberlerde, Bennett ile Yehsh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid'in dönüşümlü başbakanlık yapacağı söylenen koalisyon hükümetinin kurulması halinde Binyamin Netanyahu'nun 12 yıldır aralıksız yürüttüğü başbakanlık koltuğuna ilk olarak Bennett'in oturacağı kaydedildi.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Netanyahu'yu görevlendirmişti.

Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için Rivlin'e görevi iade etmişti.

Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Lapid'e vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak