Son dakika haber | Hamas, İngiltere'de terör örgütü ilan edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Hamas, İngiltere'de terör örgütü ilan edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Hamas, İngiltere'de terör örgütü ilan edildi

Son dakika gündem haberi... İngiltere İçişleri Bakanlığı, Filistin İslami Direniş Hareketi'ni (Hamas) terör örgütü ilan etti.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Filistin İslami Direniş Hareketi'ni (Hamas) terör örgütü ilan etti.

İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, daha önce Filistin'e bağlı Gazze Şeridi'ni kontrol eden askeri yapısı İngiltere tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) Birleşik Krallık'ta tamamen yasaklandığı ve terör örgütü ilan edildiğini duyuruldu. İçişleri Bakanlığı, 19 Kasım Cuma günü Parlamentoya sunulan kararın parlamento tarafından onaylanmasıyla birlikte Hamas'ın bugünden itibaren terör örgütü olarak tanıdığını açıkladı.

HAMAS ÜYELERİNE VE DESTEKÇİLERİNE 14 YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLEBİLECEK

Bakanlık, bu karar ile Hamas üyelerinin veya gruba destek çağrısında bulunanların 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini açıkladı. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel yaptığı açıklamada, 19 Kasım'da Hamas'ın terör örgütü olarak ilan edilmesi için öneriyi parlamentoya taşıyacağını duyurmuş, "Hamas, kapsamlı ve gelişmiş silahlara erişim ve eğitim tesisleri de dahil olmak üzere önemli bir terörizm kapasitesine sahip. İngiliz hükümeti, nerede olursa olsun aşırılıkçılarla ve terörle mücadele etmeye kararlıdır" demişti.

(Aylin Albayrak/ İHA)

Covid-19 ilacı Molnupiravir'in etkinliği yüzde 50'den yüzde 30'a düştü

Covid-19 ilacı Molnupiravir'in etkinliği yüzde 50'den yüzde 30'a düştü

 Son dakika haber... Tunus'ta bıçak ve baltayla İçişleri Bakanlığı binasına girmeye çalışan kişi etkisiz hale getirildi

Son dakika haber... Tunus'ta bıçak ve baltayla İçişleri Bakanlığı binasına girmeye çalışan kişi etkisiz hale getirildi

 Terör örgütü PKK'nın sözde 'bölük komutanı' serbest bırakıldı

Terör örgütü PKK'nın sözde 'bölük komutanı' serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title