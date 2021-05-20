Son dakika haber! Hamas ile İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda anlaştı

Son dakika habere göre Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, İsrail ile Gazze Şeridi'nde ateşkesin yerel saatle bu gece 02.00'de başlayacağını doğruladı.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, İsrail ile Gazze Şeridi'nde ateşkesin yerel saatle bu gece 02.00'de başlayacağını doğruladı.

Ebu Zuhri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır tarafının Hamas yönetimine İsrail'in ateşkes kararını bildirdiğini ifade etti.

Ateşkesin bu gece yerel saatle 02.00'de başlayacağını doğrulayan Ebu Zuhri, "Bu savaş, Filistin direnişinin İsrail'e karşı zafere ulaştığını ispat etmiştir." dedi.

Ebu Zuhri, İsrail'in sonunda saldırıyı durdurmak zorunda kaldığına vurgu yaparak şunları söyledi:

"Sonunda düşman, halkımıza ve Kudüs'e yönelik saldırıyı durdurmak için boyun eğmek zorunda kaldı. Her durumda Filistin halkımızı korumaya kararlıyız ve işgal devletine 'geri dönerseniz döneriz!' diyoruz."

"Filistin direnişi ateşkese uyacak"

Öte yandan Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Basın Danışmanı Tahir En-Nunu da yaptığı yazılı açıklamada, Mısır tarafının Hamas'a İsrail'in ateşkes kararını bildirdiğine dikkati çekerek, "İşgal devleti ateşkese bağlı kaldığı müddetçe Filistin direnişi de ateşkese uyacak." ifadelerini kullandı.

İsrail basınına göre, İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılara son verilerek ateşkese gidilmesi için yapılan oylamayı kabul ettiği bildirilmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılıp ateşkesi görüşmek üzere yerel saatle 19.00'da toplanmıştı.

Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat