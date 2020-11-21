Son dakika haber | Hamas: ABD'nin "İsrail etiketi" kararı Filistin halkına saldırıdır
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Hamas: ABD'nin "İsrail etiketi" kararı Filistin halkına saldırıdır

21.11.2020 23:55 | Son Güncelleme: 21.11.2020 23:58
Son dakika haber | Hamas: ABD'nin

Son dakika haberi: Hamas, ABD yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria ve Golan Tepeleri'nde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünlerin "İsrail'de üretildi" şeklinde etiketlenebileceği yönündeki kararının "Filistin halkına karşı tehlikeli bir saldırı" olduğunu bildirdi.

Hamas, ABD yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria ve Golan Tepeleri'nde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünlerin "İsrail'de üretildi" şeklinde etiketlenebileceği yönündeki kararının "Filistin halkına karşı tehlikeli bir saldırı" olduğunu bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünlerin "İsrail'de üretildi" şeklinde etiketlenebileceği kararına tepki gösterildi.

Kararın, Filistin halkına karşı tehlikeli bir saldırı olduğu belirtilen açıklamada, bunun ayrıca uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği, İsrail'e de Batı Şeria'daki Filistin topraklarının geri kalanını da "ilhak" etmesi için yeşil ışık yaktığı kaydedildi.

Başkanlığa seçilen Joe Biden liderliğindeki yeni yönetimden, Donald Trump yönetiminin İsrail'e ve onun genişleme projesine hizmet etmek için aldığı, bölgedeki çatışmaya adil ve kapsamlı çözüm fırsatlarını yok eden, uluslararası hukuka aykırı kararlardan vazgeçmesi talep edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından 19 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Golan Tepeleri'nde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünlerin "İsrail'de üretildi" şeklinde etiketlenebileceği ifade edilmişti.

Washington yönetiminin, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "meşrulaştırmak" için attığı adımın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Batı Şeria'da yer alan Psagot Yahudi yerleşim birimine yaptığı ziyaretten kısa süre sonra gelmesi dikkati çekmişti.

Ramallah yakınlarındaki Psagot'a giden Pompeo, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ziyaret eden ilk ABD Dışişleri Bakanı olmuştu.

Pompeo, Kasım 2018'de yaptığı açıklamayla, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

İlgili Haberler

Son Dakika | ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İsrail'de
Son Dakika | ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İsrail'de
Son dakika haberleri: Kadın banka müdürüne saldırı duruşmasında karar 24 Kasım'da verilecek
Son dakika haberleri: Kadın banka müdürüne saldırı duruşmasında karar 24 Kasım'da verilecek
Türkiye'den İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki
Türkiye'den İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Lütfi Elvan Donald Trump İlham Aliyev Fahrettin Koca
Magazin Sinan Akçıl İrem Derici Aydemir Akbaş Funda Eryiğit
Spor Erol Bulut Ozan Kabak Ozan Tufan Malcolm Thomas Lewis Hamilton
Tüm Haberler Kasım Medya Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Hamas: ABD'nin "İsrail etiketi" kararı Filistin halkına saldırıdır - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 00:02:01. #1.15#
title