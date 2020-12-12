Son dakika haber | Halk otobüsünün altında kalan kadın hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Halk otobüsünün altında kalan kadın hayatını kaybetti

12.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 12.12.2020 01:04
Son dakika haber | Halk otobüsünün altında kalan kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Gaziantep'te, özel bir halk otobüsünün motosiklete arkadan çarpması sonucu otobosün altında kalan 44 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Gaziantep'te, özel bir halk otobüsünün motosiklete arkadan çarpması sonucu otobosün altında kalan 44 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Niyazi K. (48) ile eşi Leyla K. (44) bir marketten alışveriş yaptıktan sonra motosikletle evlerine doğru hareket etmeye başladı. Niyazi K.'nin kullandığı motosiklete Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı Gaziantep Valiliği önünde seyir halindeyken arkadan gelen özel bir halk otobüsü çarptı. Çarpmanın ardından halk otobüsü motosikleti altına aldı. Bu esnada Niyazi K. otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulurken, eşi Leyla K. ise otobüsün altında kalarak ağır yaralandı.

Otobüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otobüsün altında kalarak ağır yaralanan Leyla K. ile eşi Niyazi K.'yi hastaneye kaldırdı. Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaralanan eşi Niyazi K.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Leyla K.'nın ölümüne neden olan özel halk otobüsü şoförü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Gaziantep'te feci ölüm...Halk otobüsünün altında kalan kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Gaziantep'te feci ölüm...Halk otobüsünün altında kalan kadın hayatını kaybetti
Son dakika haber: Kamyonetinin altında kalan adam hayatını kaybetti
Son dakika haber: Kamyonetinin altında kalan adam hayatını kaybetti
Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti
Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Neymar Pierre Webo Ersun Yanal Kylian Mbappe Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kız İlaç Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Halk otobüsünün altında kalan kadın hayatını kaybetti - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 01:13:06. #1.15#
title