Son dakika haber! Halil'in öldüğü iş makinesi kazasında 1 tutuklama
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Son dakika haber! Halil'in öldüğü iş makinesi kazasında 1 tutuklama

13.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:35
Son dakika haber! Halil'in öldüğü iş makinesi kazasında 1 tutuklama

Son dakika haber: ANTALYA'nın Serik ilçesinde Halil Şenbüyük'ün (16) yaşamını yitirdiği iş makinesi kazasıyla ilgili gözaltına alınan şirket yetkilisi 2 kardeşten biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Halil Şenbüyük'ün (16) yaşamını yitirdiği iş makinesi kazasıyla ilgili gözaltına alınan şirket yetkilisi 2 kardeşten biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Serik'e bağlı Nebiler Mahallesi'nde 10 Aralık akşamı meydana gelen kazada, Halil Şenbüyük'ün kullandığı iş makinesi sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İş makinesinin altında kalan Halil Şenbüyük olay yerinde yaşamını yitirdi. 

Olayın ardından Serik Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında iş makinesinin sahibi olduğu şirket yetkilileri D.Y. ve M.Y. kardeşler jandarma tarafından gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin adından 12 Aralık'ta 'iş kazası sonucu ölüme sebebiyet vermek' adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kazada ölen Halil Şenbüyük'ün 3 ay önce şirkette işe başladığı öğrenildi.


Son dakika haber! Halil'in öldüğü iş makinesi kazasında 1 tutuklama
Son dakika haber! Halil'in öldüğü iş makinesi kazasında 1 tutuklama
Son dakika haber! Halil'in öldüğü iş makinesi kazasında 1 tutuklama
Son dakika haber! Halil'in öldüğü iş makinesi kazasında 1 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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