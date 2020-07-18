Son dakika haber! Haliç Köprüsü'ndeki bakım çalışması nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Altyapı Hizmetleri Müdürlüğünce Haliç Köprüsü'nde başlatılan bakım çalışması nedeniyle trafik yoğunluğu gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Altyapı Hizmetleri Müdürlüğünce Haliç Köprüsü'nde başlatılan bakım çalışması nedeniyle trafik yoğunluğu gözlendi.

Haliç Köprüsü'nün kara yoluyla bağlantısını sağlayan derzlerin aşınması üzerine yapılan çalışma kapsamında, bazı şeritler kademeli olarak kapatıldı.

Çalışma nedeniyle D-100 Karayolunda, Haliç Köprüsü'nden Cevizlibağ mevkisine kadar uzun araç kuyrukları oluştu.

Bakım çalışmasının, Ulaşım Trafik Kurulu (UTK) kararı uyarınca 18 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: AA