Son dakika haber | Halı sahalardaki HES kodu uygulamasından hem oyuncular hem de işletmeler memnun
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Halı sahalardaki HES kodu uygulamasından hem oyuncular hem de işletmeler memnun

Bir son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında HES kodu zorunluluğu getirilen halı sahalarda vatandaşlar da halı saha işletmecileri de uygulamanın memnuniyetini yaşıyor.

Son dakika haber | Halı sahalardaki HES kodu uygulamasından hem oyuncular hem de işletmeler memnun
24.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:30

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında HES kodu zorunluluğu getirilen halı sahalarda vatandaşlar da halı saha işletmecileri de uygulamanın memnuniyetini yaşıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında mart ayında kapatılan ve 12 Ağustos'ta tekrar açılan halı sahalara HES kodu ile giriş dönemi başladı.

Halı sahaya maç yapmak için gelen vatandaşlar, görevli personele HES kodunu bildiriyor, kodu olmayanlar ise "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden kodunu alıyor.

Aynı uygulama ya da e-devlet üzerinden görevlinin HES kodunu sorgulamasının ardından bir olumsuzluk olmaması halinde ateşi ölçülen vatandaşlar tesise giriyor.

Tesislere maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde giren vatandaşlar, ellerini ve sahada giydikleri ayakkabılarını girişte dezenfekte ediyor.

Her maç arasında futbol topu ve tesisin kapalı alanları görevliler tarafından dezenfekte ediliyor.

Tesislerde gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyleyen Şahlanlar Halı Saha Tesis Yöneticisi Mehmet Çayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında soyunma odalarını ve duş kabinlerini kapattıklarını, aynı zamanda da tesiste çay servisini durdurduklarını söyledi.

Tesislere gelen müşterilerden HES kodu istediklerini aktaran Çayır, "HES kodu uygulaması bence iyi bir uygulama. Müşterilerimiz bunu telefonlarına kolayca yükleyebiliyor. HES koduyla riskli grupları belirliyoruz ve tesisimizden uzak tutuyoruz. İnsanların böylelikle daha çok korunmasını sağlıyoruz. HES kodu uygulamasıyla buraya gelen müşterilerimiz kendilerini daha fazla güvende hissediyor. Biz de bu uygulama sayesinde müşterilerimizin hastalığı taşıyıp taşımadığını biliyoruz. Böylelikle herkes daha güvenli ve daha sağlıklı bir ortamda buluşuyor." diye konuştu.

Halı sahaların tekrar açılmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen İbrahim Yokuş, düzenli olarak arkadaşlarıyla maç yaptıklarını ifade etti.

Müşterilerden Mehmet Çıldır ise HES kodu uygulamasının hem sağlık açısından hem de sahadaki diğer kişilerin sağlıklı olduğunu bilmek açısından önemli olduğunu kaydetti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Güncel
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Cinsellik
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi Magazin
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var Güncel
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Uçuk fiyatlarıyla dikkat çeken sosyetik mekandaki maske kavgasında yumruklar havada uçuştu 3. Sayfa
Uçuk fiyatlarıyla dikkat çeken sosyetik mekandaki maske kavgasında yumruklar havada uçuştu
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı Güncel
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı
Son dakika haber... 'Recep Tayyip Erdoğan zekasıyla, muhteşem hitabıyla öne çıkan bir öğrenciydi'
Son dakika haber... "Recep Tayyip Erdoğan zekasıyla, muhteşem hitabıyla öne çıkan bir öğrenciydi"
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar
Ezgi Mola, çocuklar için açılan İhmal ve İstismarı Önleme Merkezin'in açılışında duygusal anlar yaşadı
Ezgi Mola, çocuklar için açılan İhmal ve İstismarı Önleme Merkezin'in açılışında duygusal anlar yaşadı
Giresun'daki sel felaketinin ardından şehirdeki yollar büyük ölçüde tahrip oldu
Giresun'daki sel felaketinin ardından şehirdeki yollar büyük ölçüde tahrip oldu
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 460,4 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 460,4 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Mardinli esnaf, hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor
Mardinli esnaf, hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Son Dakika: MHP Genel Başkanı, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunmasını değerlendirdi
Son Dakika: MHP Genel Başkanı, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunmasını değerlendirdi
Anahtarlık görünümlü suikast silahı ele geçirildi
Anahtarlık görünümlü suikast silahı ele geçirildi
Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı
Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı
Giresun'da sele kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok ikinci çocuğunun doğumunu bekliyordu
Giresun'da sele kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok ikinci çocuğunun doğumunu bekliyordu
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlarını kazanarak şampiyon olan Bayern Münih tarihe geçti
Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlarını kazanarak şampiyon olan Bayern Münih tarihe geçti
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dehşet saçan korona hastası, 'Yeterince ilgilenmedin' diyerek doktoru darp etti
Dehşet saçan korona hastası, "Yeterince ilgilenmedin" diyerek doktoru darp etti
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Oruç Reis Murat Kurum Berat Albayrak Süleyman Soylu
Magazin Hadise Murat Boz Sezen Aksu Acun Ilıcalı
Spor Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sel Adana Kozan İzmir
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Halı sahalardaki HES kodu uygulamasından hem oyuncular hem de işletmeler memnun - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 11:57:49. #1.15#
title