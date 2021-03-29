Son dakika haber: Hal çetesi operasyonunun detayları ortaya çıktı
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Son dakika haber: Hal çetesi operasyonunun detayları ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Hal çetesi operasyonunun detayları ortaya çıktı

Son dakika 3. sayfa haberi... Anadolu yakasındaki hal esnafını haraca bağlayan çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik Muğla ve İstanbul'da yapılan operasyonun ayrıntıları belli oldu.

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Anadolu yakasındaki hal esnafını haraca bağlayan çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik Muğla ve İstanbul'da yapılan operasyonun ayrıntıları belli oldu. Çetenin, tefecilik mağduru kişileri borcunu ödemediği gerekçesiyle silahla yaraladıkları ortaya çıktı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, başta Ataşehir İçerenköy'deki Sebze-Meyve Hali esnafına yönelik olmak üzere bölgede çok sayıda suça iştirak ettikleri iddia edilen çıkar amaçlı bir suç örgütüne dün düzenlediği operasyon kapsamında Muğla ve İstanbul'da gerçekleştirilen baskınlarda çete elebaşı C.G. ile birlikte 16 şüpheli yakalanmıştı.

Anadolu yakasındaki hal esnafını haraca bağlayan çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik operasyonun detayları da belli oldu. Şüphelilerin, tefecilik mağduru kişileri borcunu ödemediği gerekçesiyle silahla vurarak yaraladıkları ortaya çıktı. Çete üyelerinin, bölgedeki esnafa piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lirayı bulan onlarca çek ve senet imzalattıkları, tefecilik sisteminden dolayı borcunu ödeyemeyen kişileri tehdit ettikleri ileri sürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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