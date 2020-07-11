Son dakika haber | Hakurk'ta 25'er kiloluk iki el yapımı patlayıcı imha edildi Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK tarafından yerleştirildiği belirlenen iki el yapımı patlayıcının imha edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK tarafından yerleştirildiği belirlenen iki el yapımı patlayıcının imha edildiğini bildirdi. MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, terör örgütü PKK'nın yollara yerleştirdiği tuzaklanmış el yapımı patlayıcıları imha etmeyi sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, son olarak Irak kuzeyindeki Hakurk'ta gerçekletirilen arama tarama faaliyetinde belirlenen 25'er kiloluk uzaktan kumandalı 2 el yapımı patlayıcının METİ timlerince imha edildiği vurgulandı. Kaynak: AA