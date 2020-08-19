Son dakika haber... Haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere polis operasyonu
Son dakika haberi... Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 11 şüpheli polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.
19.08.2020 09:49 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:10
Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 11 şüpheli polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, "hırsızlık, yaralama, tehdit, kamu malına zarar verme, hakaret, ateşli silahlar kanununa muhalefet" gibi çok sayıda suçtan aranan 11 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden, 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, 3'ü ise serbest bırakıldı.
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Kaynak: AA