Son dakika haberi: Haklarında çok sayıda aranma kararı vardı, yakalandılar - Haberler
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Son dakika haberi: Haklarında çok sayıda aranma kararı vardı, yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberlerine göre Haklarında çok sayıda aranma kararı vardı, yakalandılar 25 ile 52 aranma kararı bulunan 3 şahıs tutuklandı Sakarya'nın Karasu ilçesinde haklarında 25 ile 52 ayrı aranma kararı mevcut olan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAKARYA (İHA) - Haklarında çok sayıda aranma kararı vardı, yakalandılar

25 ile 52 aranma kararı bulunan 3 şahıs tutuklandı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde haklarında 25 ile 52 ayrı aranma kararı mevcut olan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesinde polis ekiplerine haklarında çok sayıda aranma kararı bulunan 3 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında; 52 ayrı aranma kararı mevcut olan M.K. ve S.S. ile 25 ayrı aranma kararı mevcut olan 3 şahıs yakalandı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi: Haklarında çok sayıda aranma kararı vardı, yakalandılar

Son dakika haberi: Haklarında çok sayıda aranma kararı vardı, yakalandılar

Son dakika haberi: Haklarında çok sayıda aranma kararı vardı, yakalandılar

İhlas Haber Ajansı / Esra Angün - 3. Sayfa

Sakarya, 3. Sayfa, Haberler

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